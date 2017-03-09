В Москве грабители забрали выручку цветочного магазина вечером 8 марта

Теги: полиция ограбление Происшествие москва

На юго-западе Москвы 8 марта двое неизвестных ограбили цветочный магазин. По данным пресс-службы ГУ МВД столицы, грабители, угрожая продавцу пистолетом, забрали из кассы 500 тысяч рублей и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вооруженное ограбление цветочного магазина произошло 8 марта на юго-западе столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД города.

Ограбление произошло в доме 128, корпус 2 на Профсоюзной улице. О разбое в полицию сообщил продавец магазина.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что вечером 8 марта в указанный магазин вошли двое неизвестных, угрожая продавцу предметом похожим на пистолет, открыто похитили из кассы 500 тысяч рублей и скрылись", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Читайте также:

"Захват заложников" в Москве оказался ссорой двух пьяных мужчин

Посетители Burger King в Москве подрались из-за свободного столика

Москвич зарезал собутыльника кухонным ножом в Москве