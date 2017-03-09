Датский школьник откопал немецкий истребитель, выполняя задание по истории

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В Дании четырнадцатилетний подросток во время выполнения школьного задания по истории обнаружил обломки немецкого истребителя Второй мировой войны с останками пилота в кабине.

В Дании 14-летний Даниэль Кристиансен и его отец обнаружили на своей ферме обломки немецкого истребителя Messerschmitt, который потерпел крушение в конце 1944 года, сообщает CNN.

Отец мальчика рассказал, что они вышли в поле с металлоискателем в надежде найти какие-нибудь старые тарелки, которые можно было бы показать на уроке истории.

"Сначала мы выкопали много земли с металлическими обломками, а потом наткнулись на кости и куски одежды", - цитирует CNN слова мальчика.

Даниэль Кристиансен рассказал, что находка напомнила ему слова деда, который рассказывал о падении в 1944 году в этих местах самолета. Мужчина в это время пек рождественское печенье.

Обломки самолета передали в исторический музей Северной Ютландии. Немецкое посольство уже уведомлено о находке.