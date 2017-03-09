На юге МКАД образовалась 17-километровая пробка
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На внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Профсоюзной улицы образовалась пробка длиной 17 километров. В ней можно потерять 1 час 15 минут, что на 1 час 2 минуты больше обычного.
На внутренней стороне МКАД образовалась пробка длиной 17 километров. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на сервис Яндекс.Пробки.
"Пробка длиной 17 километров образовалась на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до улицы Профсоюзная", - говорится в сообщении.
По данным сервиса, в пробке можно потерять 1 час 15 минут, что на 1 час 2 минуты больше, чем обычно.
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