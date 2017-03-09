На Камчатке проснулся вулкан Безымянный

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Вулкан Безымянный на Камчатке впервые за несколько лет лет выбросил столб пепла на высоту более 10 километров. По словам ученых, деятельность вулкана опасна для самолетов.

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 10 километров и стал опасен для самолетов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ученые уже повысили авиационный код с оранжевого до самого высокого - красного уровня. Как отмечают специалисты, огненная гора проснулась после четырехлетнего перерыва и сейчас её активность увеличивается. Огромное облако вулканической пыли распространилось на десятки километров. Несколькими часами ранее другой камчатский вулкан — Ключевской — выбросил столб пепла на пять с половиной километров. В краевом управлении МЧС сообщили, что населенные пункты в опасную зону не попали.