В Алеппо восстановили автобусное сообщение

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В северной столице Сирии на маршруты вышли первые автобусы. Правда, жителям Алеппо их приходится ждать долго - единого графика движения пока нет. Часть парка общественного транспорта ремонтируется, а некоторые машины восстановлению не подлежат - их боевики использовали, как баррикады.

Автослесари - одна из самых востребованных специальностей в Алеппо. С возвращением мирной жизни машин на улицах стало больше, готов к работе и общественный транспорт. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Война отбросила нас на 50 лет. Боевики — настоящие мародеры. Автобусы угоняли, разбирали на запчасти. Там разбросаны колеса, там двигатели. Тоже самое они пытались сделать и с Сирией. Не вышло" – говорит начальник департамента общественного транспорта Алеппо Хуссейн Сулейман.

До войны по Алеппо курсировали полтысячи автобусов. Сейчас осталось чуть более ста. Ситуацию осложняют западные санкции. Запчастей для автобусов иностранного производства, закупленных лет 10-20 назад, не достать. Перед механиками непростая задача - из трёх непригодных машин собрать одну, которая сможет ездить. О внешнем виде и удобстве речь не идёт. Лишь бы мотор завёлся и крутились колеса. В свой первый рейс после долгого перерыва готовится отправиться Абдул Азиз. Вспоминает - в конце прошлого года на этих автобусах вывозил из Алеппо боевиков по открытому для них коридору. По дороге вперёд вели себя тихо, даже благодарили. Когда поехал обратно, выстрелили в спину.

"Это звери. Сирийская армия выполнила соглашения и позволила им уйти из Алеппо. В ответ на обратном пути они догнали нас на своих джипах и открыли огонь из пулеметов. Погибли несколько десятков мирных граждан, среди них два водителя. Я был ранен", - вспоминает Абдул.

Ужасы войны в прошлом. Теперь Абдулу предстоит двигаться мирным маршрутом. Хотя, конечно, в Алеппо многое напоминает о военном времени. Известие о возобновлении движения общественного транспорта быстро облетело округу. На остановке образовалась огромная очередь. Вперёд пропускают женщин с детьми.

Правда, ждать транспорт приходится долго. Пока никакого расписания нет. В автопарке ещё предстоит составить график и единую схему маршрутов.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.