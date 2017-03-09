В Астрахани семейную пару с ребенком обнаружили мертвыми в гостинице

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В Ленинском районе Астрахани семейную пару с ребенком обнаружили мертвыми в гостиничном номере. Как сообщили в управлении СКР региона, предположительно, смерть наступила от отравления угарным газом. По данному факту начата проверка, в ходе которой будет обследовано газовое оборудование гостиницы.

В астраханской гостинице обнаружены мертвыми семейная пара с ребенком. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на региональное следственное управление СКР.

"8 марта администратор гостиницы обнаружил в одном из номеров тела трех постояльцев. Установлено, что семейная пара с ребенком вселилась в гостиницу накануне вечером, а сегодня должна была выехать", - рассказали в Следственном комитете.

Смерть постояльцев, предположительно, наступила от отравления угарным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проверку по данному факту также начала прокуратура. Специалисты намерены обследовать газовое оборудование гостиницы.

"Тела постояльцев были найдены в гостинице "Кристалл", расположенной на улице Вокзальной", - уточнили в надзорном ведомстве.

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