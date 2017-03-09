Фотостена с Мойдодыром появится в Москве в день рождения Чуковского

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Первого апреля на Поклонной горе установят фотостену с главными героями произведений детского писателя Корнея Чуковского. Посетители смогут сделать фотографии с персонажами стихотворений и сказок, а также поучаствовать в викторинах и мастер-классах.

Первого апреля в Москве отметят 135-летие со дня рождения детского писателя Корнея Чуковского. На Поклонной горе установят фотостену с героями его произведений – Мойдодыром, Мухой-цокотухой, Крокодилом Крокодиловичем и другими.

"Фотостена появится на Входной площади и простоит там весь день. С 15:00 до 17:00 1 апреля возле стены организуют фотосессию. Всех желающих будут бесплатно снимать профессиональные фотографы", - рассказали в мэрии Москвы.

Также в парке организуют "фотосушку", где натянут несколько веревок с иллюстрациями из сказок Чуковского. Фотографии можно будет взять с собой.

Отдельные мероприятия пройдут в парках и библиотеках Москвы, где все желающие смогут поучаствовать в викторинах и мастер-классах, почитать стихи и посмотреть мультфильмы.