Разочарованные в Европе россияне едут домой

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Почти 150 тысяч россиян вернулись на Родину в 2016 году из-за рубежа. 30 тысяч из них приехали из стран Евросоюза. Одной из причин массового возвращения называют русофобские настроения за границей.

В 2016 году из-за рубежа в Россию вернулись почти 150 тысяч соотечественников. Из них 30 тысяч – из стран Евросоюза. Такие данные есть у МВД и МИД России. Домой россияне возвращаются во многом, благодаря государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников, пишет газета "Известия".

По словам, вернувшихся из Чехии, Франции и Германии россиян, к этому их, во многом, подтолкнули антироссийские настроения в Европе, которые вспыхнули с новой силой в 2014 году. Треть вернувшихся сделали это по политическим мотивам.

Кроме того, сыграли свою роль экономические причины. В частности, мигранты пожаловались на дискриминационную политику в отношении русского языка и невозможность устроиться на работу по специальности. В связи с этим приходится соглашаться на низкооплачиваемую работу.

В 2014 году Запад обвинил Москву в агрессивных действиях, которые якобы были совершены против Украины. Именно тогда Крым стал частью России после проведенного среди жителей полуострова референдума. Кроме того, в том году начался конфликт в Донбассе, в котором Запад также обвинил Москву. В Кремле все претензии отвергают. Несмотря на это, в западных СМИ Россию начали изображать как главную угрозу не только для стран Европы, но и для мировой безопасности в целом.

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