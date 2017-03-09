На юге Москвы нашли тело мужчины с ножевым ранением

Теги: полиция убийство Происшествие москва

В одной из квартир на юге Москвы обнаружили тело мужчины с колото-резанным ранением груди. По данным пресс-службы столичного управления МВД, смерть произошла примерно за шесть часов до обнаружения. По данному факту проводится проверка.

В квартире одного из домов на улице Бирюлевская обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением ранением груди. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

"Мужчина умер примерно за шесть часов до его обнаружения. На его груди было колото-резаное ранение. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Читайте также:

В Москве грабители забрали выручку цветочного магазина вечером 8 марта

"Захват заложников" в Москве оказался ссорой двух пьяных мужчин

Москвич зарезал собутыльника кухонным ножом в Москве