Названы самые экологически чистые субъекты России

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Самыми экологически чистыми регионами России названа Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Самыми загрязненными признаны Челябинская, Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Ленинградская и Московская области.

По итогам зимы 2016-2017 года самыми экологически благоприятными регионами России признаны Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, сообщает общественная организация "Зеленый патруль".

Также в десятку экологически чистых субъектов вошли Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашская Республика.

По данным рейтинга, самыми загрязненными регионами стали Челябинская, Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Ленинградская и Московская области, ЕАО и Республика Бурятия. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге экологическая ситуация наоборот улучшилась. Две столицы расположились на пятом и девятом местах.

"В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий и так далее. Даже тема противогололёдных реагентов, которая так популярная у СМИ и в жалобах обеспокоенных граждан в зимнее время, прошедшей зимой затрагивалась гораздо реже", - рассказал директор природоохранных программ "Зелёного патруля" Роман Пукалов.

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