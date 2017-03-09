В Москве человек погиб при падении на козырек подъезда
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Тело человека с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружено на козырьке подъезда многоквартирного жилого дома в Москве. Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля. Причины и обстоятельства выясняются.
На юго-востоке Москвы на козырек подъезда многоквартирного жилого дома упал человек.
По данным Агентства "Москва", инцидент произошел на улице Мусы Джалиля. В городских оперативных службах заявили, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются.