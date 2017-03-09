Из КНДР выпустили 11 граждан Малайзии

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Из Северной Кореи выпустили 11 граждан Малайзии. Среди них, по данным источника в малайзийском правительстве, двое сотрудников ООН.

Из Северной Кореи выпустили 11 граждан Малайзии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в малайзийском правительстве. По его данным, среди покинувших КНДР граждан двое - сотрудники ООН.

Ранее Министерство иностранных дел КНДР временно запретило гражданам Малайзии покидать страну. Малайзийские власти ответили зеркальными мерами в отношении северокорейских граждан, которые работают на территории королевства. В Пхеньяне пообещали отменить решение, если в Куала-Лумпуре дадут гарантии безопасности гражданам КНДР, находящимся на территории Малайзии.

Обострение отношений между Малайзией и Северной Кореей произошло после смерти в аэропорту Куала-Лумпура брата северокорейского лидера Ким Чен Нама. Малайзийские власти обвинили в его убийстве спецслужбы КНДР. После этого из Малайзии был выдворен посол Северной Кореи. КНДР ответила зеркальными мерами.

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