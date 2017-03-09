В "Рособоронэкспорте" назвали давним отказ США от сотрудничества
США отказались от сотрудничества с "Рособоронэкспортом" уже давно. По словам официального представителя российского спецэкспортера вооружений, 8 марта запрет упомянули только в связи с утверждением финансирования Пентагона США до осени 2017 года.
Пентагон не может сотрудничать с "Рособоронэкспортом" уже давно, рассказал официальный представитель российского спецэкспортера вооружений.
По его словам, 8 марта запрет упомянули в связи с утверждением финансирования Пентагона США до осени 2017 года, передает ТАСС.
"Дело в том, что этот запрет Пентагону введен уже давно и не снимался. Сегодня о нем вспомнили в виде уточнения потому, что в США утверждали программу финансирования Пентагона до осени 2017 года", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в нижней палате Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета, согласно которому, Пентагон должен прекратить сотрудничество с "Рособоронэкспортом". За этот документ высказался 371 член палаты представителей. Против него проголосовало 48 человек.
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