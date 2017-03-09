Солнечная и теплая погода будет в четверг в Москве

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Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье теплую и солнечную погоду. Столбики термометров в четверг поднимутся до +8 градусов. Такая же погода будет и в пятницу.

Солнечная и теплая погода ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, передает TVC.RU. В столице воздух прогреется до +8 градусов, в области будет от 3 до 8 градусов тепла.

В пятницу будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в Москве будет около нуля, в Подмосковье — от -2 до +3 градусов. Днем прогреется также до 8 градусов тепла.