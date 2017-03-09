У подмосковной старушки изъяли 5 граммов героина

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Почти пять граммов героина изъяли подмосковные полицейские у 86-летней жительницы Орехово-Зуева. Объяснить происхождение наркотика женщина не смогла.

Подмосковные полицейские задержали 86-летнюю жительницу Орехово-Зуева по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИАМО.

При обыске у пожилой женщины изъяли почти пять граммов героина. Объяснить происхождение наркотиков она не смогла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ и их аналогов".