У подмосковной старушки изъяли 5 граммов героина
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Почти пять граммов героина изъяли подмосковные полицейские у 86-летней жительницы Орехово-Зуева. Объяснить происхождение наркотика женщина не смогла.
Подмосковные полицейские задержали 86-летнюю жительницу Орехово-Зуева по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИАМО.
При обыске у пожилой женщины изъяли почти пять граммов героина. Объяснить происхождение наркотиков она не смогла.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ и их аналогов".