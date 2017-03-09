В Совфеде не поверили заявлениям США о нарушении Россией ДРСМД

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Россия добросовестно исполняет договор о РСМД, заявил член Совета Федерации Виктор Озеров. По его словам, обвинения американской стороны в адрес Москвы в нарушении соглашения голословны. Сенатор добавил, что Пентагон в этом случае должен предоставить "хоть один факт".

Фактов, подтверждающих заявления Пентагона о нарушении Россией "духа и буквы" Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) нет. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров.

По словам члена Совфеда, в комитете располагают информацией, согласно которой, все вопросы, связанные с уничтожением ракет среднего и малого радиуса действия, в России произведены. "Поэтому пусть в Пентагоне представят хоть один факт. А так голословные обвинения России не соответствуют действительности", - приводит слова Озерова "Интерфакс".

Сенатор отметил, что американские наблюдатели могли видеть, как в рамках исполнения договора о РСМД, российские ракеты "уничтожили, распилили".

Кроме того, Озеров напомнил, что заявление замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пола Селвы является не первой попыткой обвинить Россию в нарушении договора о РСМД. Сенатор напомнил, что в России "давно уже придерживаются позиции, что если какие-то договоры и соглашения мы принимаем, ратифицируем, то мы их исполняем".

По его словам, упомянутый договор также выполняется, "несмотря на то, что нынешнее военно-политическое руководство нашей страны считает, что в свое время заключенное Горбачевым Соглашение об РСМД отразилось на обороноспособности нашей страны и, в принципе, было нам невыгодно".

Ранее представители Пентагона и Госдепа США заявили, что Россия не выполняет договор о РСМД. В Соединенных Штатах подчеркнули, что российская сторона развертывает вопреки соглашению новую крылатую ракету наземного базирования. При этом, обвинения в несоблюдении договора ранее звучали из Москвы в адрес Вашингтона.