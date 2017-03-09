Укрепление рубля спровоцировало всплеск валютных кредитов

Теги: кредит Экономика рубль валюта

Объем валютного кредитования в регионах вырос в несколько раз. Это связано с тем, что россияне стали больше доверять рублю.

В России резко вырос объем валютного кредитования. Только в январе 2017 года россияне взяли взаймы в иностранной валюте чуть более 8 миллиардов рублей, сообщают «Известия».

Лидерами валютных заимствований стали Уральский и Поволжский федеральные округа. В УрФО объем заимствований в валюте увеличился в 6,6 раза, в ПФО— более чем в 5 раз.

В Москве показатели наоборот снизились: с 63% выданных валютных кредитов в 2016 году до 57% в январе 2017 года. Это связано с тем, что в Москве трудно найти банки, которые выдают иностранные займы.

"Столичные жители, многие из которых имели проблему с валютными кредитами, стали более консервативно оценивать такие риски", - объясняет управляющий партнер аналитического центра НАФИ Павел Самиев.

Эксперты считают, что подобный всплеск вызван уверенностью россиян в дальнейшем укреплении рубля, а также эффектом низкой базы. Однако, предупреждают, что рубль сильно зависит от политической и экономической обстановки в мире.

"Люди видят, что несколько месяцев рубль укрепляется, значит, это может продлиться достаточно долго, а слом тенденции произойдет очень нескоро. При этом люди не учитывают волатильность валютных курсов вообще и в частности курса рубля, который находится под большим влиянием внешней конъюнктуры", - рассказал Павел Самиев.

Читайте также:

В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать отдел микрокредитов в ТЦ

ЦБ выявил в 2016 году 965 нелегальных кредиторов

В Кировской области женщине выдали кредит под 2379% годовых