Секреты ЦРУ могли передать в WikiLeaks гражданские служающие

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Громкий скандал вокруг спецслужб США, похоже, приобретает международный характер. Власти Германии проверяют сведения о тайной хакерской базе ЦРУ, якобы расположенной в американском консульстве во Франкфурте-на-Майне. В Вашингтоне достоверность данных, опубликованных WikiLeaks, не подтверждают, но в то же время обещают наказать виновников утечек информации по всей строгости закона. Ими, по данным Reuters, могут быть гражданские служащие, работающие с разведкой по контракту.

Вокруг комплекса американского генконсульства во Франкфурте второй день дежурят журналисты, передает "ТВ Центр". Если верить сайту WikiLeaks, именно здесь находится один из главных центров ЦРУ по тотальной слежке и хакерской деятельности на территории Европы, Африки и Ближнего Востока. Вероятно, тут находятся и серверы, на которые поступает информация от американской разведки в России: сайт публикует их подробные данные и кодовое имя.

Раскрытие крупнейшего американского центра по кибервзлому в самом сердце Германии – очень неприятная новость для Берлина. На этом фоне отходит на второй план даже скандал с прослушиванием телефонов канцлера Меркель. Сейчас речь идёт о вопиющей некомпетенции немецких спецслужб или же тайном сговоре с США. Прессе уже сообщили: проверкой информации займётся Генпрокуратура.

Тревогу бьют и в Соединённых Штатах. Но политики и представители разведсообщества говорят не столько о том, что прослушивать людей по всему миру при помощи мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров и радионянь, как минимум, не очень законно. Их волнует другой вопрос: кто в течение долгого времени передавал для публикации самую секретную информацию ЦРУ. Объём только первой порции разоблачений – более восьми тысяч документов, которые многие эксперты склонны признавать подлинными. А WikiLeaks обещает продолжение. Комментарий от имени президента Трампа вынужден был дать его пресс-секретарь.

"Полагаю, он очень обеспокоен этой информацией. Мы пока не можем её подтвердить. Но потенциально это представляет большую угрозу для нашей национальной безопасности. Не сомневайтесь, и президент уже говорил об этом: любой, кто допускает утечки секретной информации, будет привлечён к ответственности по всей строгости закона", - заявил Шон Снайсер.

Так называемой "охотой на крота" в системе американской разведки поручено заняться ФБР. И никто не исключает, что вместо очередного одиночки этим "кротом" может оказаться целая организованная группа.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".