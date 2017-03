Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек

Число жертв нападения на военный госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек. Об этом сообщило издание Pajhwok Afghan News со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

The casualty toll from the attack on a military hospital in #Kabul rose to 49 dead & 76 injured. @MoPHAFG