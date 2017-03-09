Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек

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Число погибших в результате нападения боевиков на военный госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек. Как сообщили в афганском Минздраве, еще 76 человек получили ранения.

Число жертв нападения на военный госпиталь в Кабуле возросло до 49 человек. Об этом сообщило издание Pajhwok Afghan News со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

The casualty toll from the attack on a military hospital in #Kabul rose to 49 dead & 76 injured. @MoPHAFG — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 9 марта 2017 г.

"Число погибших в результате нападения на военный госпиталь в Кабуле выросло до 49 человек, еще 76 получили ранения", - говорится в сообщении.

Нападение произошло в среду. Группа вооруженных людей, переодетых в униформу врачей, атаковала военный госпиталь. Сообщалось о 30 погибших и 50 раненных. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство" (деятельность ИГ запрещена в России).

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