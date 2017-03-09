В Ростове жители разрушенного дома не могут получить новые квартиры

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В Ростове-на-Дону жильцы аварийного дома не могут получить новые квартиры, которые им полагаются по закону. Решение уже вынесла специальная комиссия. На сторону граждан встала и прокуратура. Но несмотря на это, чиновники отказываются выделять жилье.

Полуразрушенные стены, выбитые окна, прогнившие полы и плесень повсюду — так теперь выглядят квартиры одного из домов в самом центре Ростова. Дом одноэтажный, без фундамента, расположен в низине.

"Раньше здесь была конюшня, но при советской власти сделали квартиры. Постоянно находимся в страхе. Вот-вот затопит. Жена постоянно с вещами, с документами", - жалуется житель аварийного дома Петр Обухов.

До сих пор семья с ужасом вспоминают июнь прошлого года. Как передает "ТВ Центр", тогда в Ростове за час выпала суточная норма осадков. Центр города буквально поплыл. Потоками воды сносило людей, машины, строения. В доме, где живут Обуховы, рухнула одна из стен. Жителям чудом удалось спастись.

Несмотря на явные разрушения, администрация города жилье аварийным не считает. Четыре месяца назад жителям пришлось самим вызывать представителей межведомственной комиссии, чтобы они произвели оценку их дома и признали аварийным. После этого людей расселили во временное жилье. Но при этом выдавать новое городские власти отказались. Причиной отказа стал кирпичный дом, который хоть и находится в нескольких метрах от аварийного, но по документам значится, как одно строение.

По закону признать аварийным можно только весь дом. Поэтому власти хотят разделить два строения по одному муниципальному адресу. Только сделать это они предложили жильцам самостоятельно и за свой счет. Такие действия властей прокуратура признала незаконными.

Но и после этого, на личной встрече граждан с замглавы администрации города человеческого взаимопонимания достичь не удалось.

"Еще раз! Вы пришли на прием, значит, слушайте меня! Вы должны разделить земельный участок. Который стоит у них, который стоит у вас. Для этого необходимо провести целый ряд юридических действий, которые не я провожу, которые проводите вы, собственники", - заявил тогдашний заместитель главы администраци, директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Владимир Арцыбашев.

Почему граждане должны за свой счет делить муниципальный земельный участок, так и осталось загадкой. Через несколько дней чиновник неожиданно для всех уволился по собственному желанию. В администрации города официальных комментариев не дали. Теперь в проблему вникают представители администрации области.

По мнению областных чиновников, решить проблему в состоянии только суд. И когда он признает жилье аварийным, власти обещают помочь с расселением. А пока пострадавшие будут жить во временных квартирах и оплачивать коммунальные услуги за аварийное жилье, где они не живут и где отключено водоснабжение. Квитанции исправно приходят до сих пор.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев. "ТВ Центр", Ростов-на-Дону.