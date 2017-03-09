Столичный каршеринг пополнится автомобилями для инвалидов

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В столичном каршеринге появятся автомобили, предназначенные для людей с ограниченными возможностями.

Автомобили для инвалидов могут появиться в системе московского каршеринга в 2018 году, сообщает издание m24.ru.

Подобная услуга будет доступна в автопарках "Делимобиль", Belka Car и YouDrive.

Необходимым набором опций оборудуют около 10 автомобилей Hyundai Solaris. Кроме того в будущем году планируется пополнить автопарк отечественными машинами.

"Сейчас руководство оператора ведет переговоры о покупке отечественных машин. Марка пока неизвестна, хорошо, если это будет LADA", - сообщили в компании "Делимобиль".