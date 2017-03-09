Евросоюз 15 марта еще на полгода продлит санкции

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Совет ЕС 15 марта продлит санкции в отношении 146 граждан России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также 37 организаций. Действие ограничений будет продлено на шесть месяцев.

Совет Евросоюза 15 марта продлит действие антироссийских санкций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

"Совет постоянных представителей стран-членов ЕС продлит на шесть месяцев черный список для России и Украины на очередном заседании 15 марта", - сказал он.

О планах Евросоюза продлить действие санкций сообщил в начале февраля источник агентства Bloomberg. Ограничения ЕС и США были введены в 2014 году. Всего в санкционные списки попали более 150 человек и несколько десятков юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении различных российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

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