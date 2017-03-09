В Крыму нетрезвая полицейская насмерть сбила велосипедистку
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Смертельное ДТП с участием сотрудницы МВД произошло в Крыму на автодороге "Азовское-Нижнегорский". Находясь в состоянии алкогольного опьянения, полицейская на своем автомобиле сбила 18-летнюю велосипедистку. Девушка скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Крыму сотрудники Белогорского межрайонного следственного отдела ГСУ СКР возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием 28-летней сотрудницы полиции.
Инцидент произошел 7 марта на автодороге "Азовское-Нижнегорский". Находясь в состоянии алкогольного опьянения, полицейская на автомобиле Lifan, превысив скорость, сбила 18-летнюю велосипедистку, которая ехала в том же направлении. В результате полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия, передает сайт ГСУ СКР по Крыму.
Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Как передает сайт МВД Крыма, в случае, если вина сотрудницы ОВД будет доказана, то ее уволят из органов внутренних дел, а непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
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