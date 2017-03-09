Сборная России поднялась на 60 место в рейтинге ФИФА
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Опубликован новый рейтинг ФИФА. Согласно этой версии, сборная России улучшила свои позиции, переместившись с 61 на 60 место. Лидером таблицы до сих пор остается сборная Аргентины.
Сборная России по футболу поднялась на 60 место в рейтинге ФИФА, о чем сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. У России 591 очко.
На вершине рейтинга осталась сборная Аргентины (1644 очка), второе место занимает Бразилия (1534 балла), третья строчка – за Германией (1443).
Ранее сборная России опустилась на рекордно низкое для себя 61 место.