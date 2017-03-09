Жену Караченцова лишили прав за вождение в нетрезвом виде

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Мировой участок Щелковского городского суда Московской области лишил водительских прав на полтора года жену актера Николая Караченцова Людмилу Поргину за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, суд обязал ее выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Супругу Николая Караченцова Людмилу Поргину лишили водительских прав за езду в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Московского областного суда.

"Судья мирового судебного участка 278 признал Людмилу Поргину виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.8 КоАП России (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ей назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок 18 месяцев", - сказала она.

Кроме того, суд обязал Поргину выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

28 февраля грузовая "ГАЗель" и внедорожник, принадлежащий семье Караченцова, столкнулись на перекрестке в поселке Загорянский Щелковского района. За рулем находилась жена артиста Людмила Поргина. У Караченцова подозревали сотрясение мозга, которое затем не подтвердилось. Он провел в больнице несколько дней, прошел обследование и курс процедур и был выписан 3 марта.

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