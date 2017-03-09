СМИ узнали о захвате пропавшего малайзийского Boeing

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Британское издание The Daily Mail узнало сенсационные подробности в расследовании пропажи малайзийского Boeing 777 над Индийским океаном. Согласно официальному отчету Malaysia Airlines, на борту было 239 человек, хотя доподлинно известны личности только 238 пассажиров и членов экипажа. "Лишний" пассажир мог захватить кабину пилотов.

Пропавший в Индийском океане в марте 2014 года малайзийский Boeing 777 мог быть захвачен неизвестным пассажиром. Об этом узнало издание The Daily Mail.

В самолете находились 226 пассажиров и 12 членов экипажа – всего 238 человек. Однако согласно официальному отчету о воздушном судне, на борту был 239-й человек. Предположительно, он захватил кабину пилотов, о чем рассказал исследователь Андре Милн. Кроме того, у захватчика могла быть целая группа поддержки вне самолета, которая помогала ему в управлении лайнером.

Однако в пресс-службе безопасности авиакомпании Malaysia Airlines отметили, что настоящее число пассажиров, которые вошли в самолет, может отличаться от числа в компьютерном учетном листе. Его, как правило, передают за два часа до отлета. Там отметили, что знают о точном количестве пассажиров на борту пропавшего лайнера. Их число равно 227.

В марте 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который следовал из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. В первые месяцы после происшествия обнаружить самолет или его обломки не получилось. На борту судна находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

По версии экспертов, Boeing отклонился от курса, после чего, потерпел крушение в южной части Индийского океана. В августе 2016 года исследователи пришли к выводу, что авиалайнер упал в воду на большой скорости, что может свидетельствовать о неуправляемом падении самолета. Кроме того, эксперты отметили, что ответственность за падение может лежать на одном из пилотов.