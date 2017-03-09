Песков прокомментировал сообщения о назначении нового посла США в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут приветствовать любого американского посла, если он будет сторонником диалога между странами. Песков подчеркнул, что это главная задача для любого посла в любой стране.

Россия будет приветствовать любого посла США, выступающего за налаживание диалога между странами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами", - сказал он.

Песков подчеркнул, что в этом главная задача любого посла в любой стране. При этом он отметил, что решение вопроса о кандидатуре посла США - внутреннее дело Вашингтона, и Россия не намерена "в эти внутренние дела влезать". Песков также заявил, что до официального назначения главы дипмиссии, речь может идти только о сообщениях со ссылкой на неназванные источники.

Ранее СМИ сообщили, что бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсмэну официально предложили стать послом в России. По данным других источников, Хантсмэн согласился занять этот пост.

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