Лавров пошутил про доступ хакеров к его телефону

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МИД считает правдоподобными данные о хакерском арсенале ЦРУ и вынужден учитывать эти сведения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат пошутил, что уже давно не берет на важные переговоры свой мобильный телефон.

Россия считает блокаду Донбасса неприемлемой. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, передает "ТВ Центр".

По словам российского министра, Киев должен сделать всё, чтобы разрешить конфликт на юго-востоке Украины. Лавров подчеркнул, что Москва и Берлин выступают за укрепление режима прекращения огня в Донбассе. Глава нашего МИД также призвал ускорить работу над дорожной картой по Минским соглашениям.

"Не хочу ни на кого показывать пальцем, но мы слышим, что говорят наши украинские соседи, насколько воинственно звучит риторика из Киева и насколько регулярно руководство Украины пытается представить дело таким образом, что только одна Россия должна выполнять минские договоренности, а Украина якобы уже все выполнила", - сказал Сергей Лавров.

Помимо украинского кризиса главы МИД России и Германии обсудили и другие темы. Зашла речь о хакерском арсенале ЦРУ. По данным WikiLeaks, разведка США разрабатывает вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их телефонов. Сам Лавров отшутился, что уже давно на важные переговоры старается не брать мобильные устройства.