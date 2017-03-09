Медведев призвал стимулировать бизнес брать на работу инвалидов

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Работодателей нужно стимулировать к приему на работу людей с ограничениями по здоровью. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Больше сорока тысяч рабочих мест для людей с ограниченными возможностями создано за три года. Об этом на заседании правительства сообщил Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Всего в России проживает около четырех миллионов инвалидов трудоспособного возраста, и большинство из них не могут найти подходящую работу. Премьер-министр поручил министерствам принять меры по стимулированию работодателей, усовершенствовать систему квот. Так, например, сейчас во всероссийской базе размещено более 70 тысяч вакансии для людей с инвалидностью.

"Эта база облегчает поиск работы, помогает оценить условия работы. Ну и, в этом году начал функционировать федеральный реестр инвалидов. С помощью него инвалиды могут получать информацию по своей программе реабилитации, видеть какие социальные выплаты и пенсии им назначены. Эта система также позволяет выявлять тех, кто при устройстве на работу столкнулся с трудностями. Ну и соответственно им помогать", - сказал Медведев.