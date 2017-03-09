До старта Кубка Конфедераций осталось 100 дней

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До старта Кубка конфедераций по футболу осталось всего 100 дней. Матчи пройдут в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

Подготовка к самому масштабному спортивному событию этого лета вышла на финишную прямую. До старта Кубка Конфедераций осталось ровно 100 дней. Принимать команды и болельщиков будут четыре российских города - Москва, Сочи, Казань и Санкт-Петербург. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Именно в Северной столице, на главной арене предстоящего турнира начался финальный отсчёт. Там провели обзорную экскурсию для делегации ФИФА и журналистов. Строительство стадиона завершили ещё в прошлом году. Уникальную конструкцию венчает раздвижная крыша, которая закроет поле и трибуны в случае дождя. Кроме того, для удобства болельщиков во время чемпионата будет организован бесплатный транспорт.

На самой площадке разминку провёл знаменитый бразильский футболист Кафу. В символические "сто пасов" с ним сыграли бывшие участники российской сборной. Матчи Кубка Конфедераций начнутся 17 июня. Ещё через год наша страна примет у себя мировое первенство.

В преддверии Международного футбольного турнира в четверг в Москве проходит Студенческий Кубок конфедерации.

В соревнованиях участвуют иностранные студенты из российских вузов. Каждая команда символично выступает за Россию, Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку. Все игроки получат памятные подарки от Ассоциации студенческих спортивных клубов России.