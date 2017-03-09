В Подмосковье ищут незарегистрированные постройки

Теги: Подмосковье жилье дача

В Подмосковье идёт активный поиск незарегистрированных построек. Власти используют для этого аэрофотосъёмку. Полученные данные сверяют с архивами, выявляя строения площадью более 50 квадратных метров, которые не стоят на учёте или права на которые не зарегистрированы. В Московской области 9 миллионов капитальных построек и, по предварительным оценкам, около трети - не вовлечены в налоговый оборот.