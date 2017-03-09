15:41, 09 марта 2017

В Подмосковье ищут незарегистрированные постройки

Теги:  Подмосковье  жилье  дача

В Подмосковье идёт активный поиск незарегистрированных построек. Власти используют для этого аэрофотосъёмку. Полученные данные сверяют с архивами, выявляя строения площадью более 50 квадратных метров, которые не стоят на учёте или права на которые не зарегистрированы. В Московской области 9 миллионов капитальных построек и, по предварительным оценкам, около трети - не вовлечены в налоговый оборот.

Корреспондент "ТВ Центра" Виктор Прокушев изучил вопрос.

Другие новости

В других СМИ