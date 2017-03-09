Путин раскритиковал МВД за половину нераскрытых преступлений

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МВД России не использует свой потенциал в полном объеме, заявил президент страны Владимир Путин. В связи с этим половина преступлений остается нераскрытой, отметил он. Кроме того, глава государства выступил за ужесточение требований к претендентам на руководящие должности в МВД.

Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство внутренних дел использует свой потенциал не в полном объеме.

"Как и прежде, почти половина совершаемых в России преступлений остается нераскрытой. Имеющийся потенциал МВД используется не в полном объеме", - подчеркнул глава государства на расширенной коллегии ведомства, передает "Интерфакс".

Также он отметил, что это касается таких чувствительных сфер, как борьба с коррупцией, защита граждан, их собственности и бизнеса от преступных посягательств.

Вместе с тем, Владимир Путин отметил, что за счет более эффективной координации действий МВД с другими правоохранительными органами, а также государственными структурами, в прошлом году в стране сохранилась тенденция на снижение тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, это помогает уменьшить число дорожно-транспортных происшествий, появляются подвижки в профилактической работе с несовершеннолетними.

Президент выступил и за ужесточение требований к претендентам на руководящие должности в МВД, информирует ТАСС. "В прошлом году по подозрению в серьезных преступлениях был задержан целый ряд высокопоставленных должностных лиц ведомства, эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг", - заявил российский лидер.

По его словам, необходимо тщательно проанализировать причины произошедшего и сделать соответствующие выводы. Кроме того, нужно "повышенное внимание уделять укреплению служебной дисциплины среди личного состава".

"Требования к тем, кто претендует на руководящие должности, должны стать более жесткими", - указал глава государства.

Между тем, министр внутренних дел Владимир Колокольцев подчеркнул, что в 2016 году каждый седьмой кандидат на службу в ведомстве не прошел проверку.

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