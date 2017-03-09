В России стали меньше воровать

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В Генпрокуратуре заявили, что россияне стали меньше воровать. При этом снижение количества краж в России происходит на фоне падения уровня доходов населения.

Россияне стали меньше воровать, даже не смотря на то, что за последние несколько лет уровень их дохода существенно снизился.

"За 2016 год в России зарегистрировано около 871 тысячи краж, что на 14,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает Газета.ру со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, статистика не может отражать полноты всей картины, так как многие не знают, в какое ведомство им обращаться в случае кражи.

"Например, у гражданина в метро украли кошелек, пропажа которого была обнаружена только дома. Куда ему следует обращаться? В отделение полиции по месту проживания или по месту совершения кражи в УВД на метрополитене?" - сказал Куренной.