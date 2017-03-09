Лукашенко: Медведеву тоже придется кое за что заплатить

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о цене на газ. По его словам, в отношениях Минска и Москвы не должна лежать бухгалтерия. Также он отметил, что если Белоруссия будет платить за газ "как в Европе", то "кое за что" придется заплатить и главе российского кабмина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бухгалтерия не должна лежать в основе отношений Минска и Москвы. В связи с этим он отметил, что удивлен заявлениям своего "закоренелого друга" премьер-министра России Дмитрия Медведева, которые он произнес на встрече глав правительств ЕврАзЭС в Бишкеке.

По словам белорусского лидера, граждан его страны уже начинают пугать, утверждая, что Россия будет продавать газ по европейским ценам. "Типа того, что будете платить не 150, а 200 долларов. Это, знаете, сродни тому, что намек всем - в России прежде всего, и в Белоруссии, - что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок", - приводит его слова агентство "БелТА".

"Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, цена будет "неимоверно выше", чем стоимость природного газа. При этом, белорусский лидер не уточнил, за что именно придется платить российскому премьеру.

Лукашенко также подчеркнул, что в основе российско-белорусских отношений лежит не бухгалтерия.

7 марта на встрече глав правительств ЕврАзЭС премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что Минск выражает крайнюю озабоченность из-за неурегулированности проблем в нефтегазовой сфере с Москвой, а также "бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии". Он добавил, что проблемы в двусторонних отношениях Минска и Москвы фундаментально влияют на участие его страны в многосторонних интеграционных процессах.

В ответ глава российского кабмина Дмитрий Медведев намекнул, что эти слова похожи на шантаж и напомнил, что никто "никого насильно не держит", говоря о членстве Белоруссии в ЕврАзЭС. Также он напомнил о льготных ценах на газ для стран-членов союза.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об этой ситуации, отметил, что у Москвы есть последовательная позиция по газу. Она доводится до белорусских коллег на рабочем уровне.

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