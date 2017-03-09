Лукашенко отложил на год сбор "налога за тунеядство"

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Декрет "О предупреждении социального иждивенчества" не отменят, он будет дорабатываться, а белорусы в течение 2017 года не будут его оплачивать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил не отменять, а только лишь скорректировать декрет "О тунеядцах", и не взимать с безработного населения деньги в 2017 году.

"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", - цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА.

Президент Белоруссии распорядился, чтобы в течение 2017 года население не платило этот налог.

"Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги",- заявил Александр Лукашенко.

Декрет "О предупреждении социального иждивенчества" был подписан Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Он предусматривает обязательный денежный сбор с тех граждан, кто официально нигде не работает более шести месяцев в году. Безработные должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин (14 тысяч рублей).

В феврале в Минске прошли акции протеста "Марш рассерженных белорусов", направленные против введения этого декрета.