Собянин назвал гарантии по переселению московских пятиэтажек

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о гарантиях, которые получат москвичи при переселении из сносимых пятиэтажек. По его словам, новые дома простоят как минимум 100 лет, очередникам предложат квартиры по социальным нормам, а жители включенных в реновацию домов платить за капремонт не будут.

Сергей Собянин ответил на волнующие москвичей вопросы, касающиеся сноса пятиэтажек. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр города заверил, что жители домов, включенных в программу реновации, платить за капремонт не будут. При этом ранее внесенные взносы пойдут на строительство новых домов.

"Хотя, конечно, этих денег не хватит даже на сотую часть необходимых затрат", - отметил Собянин.

При этом переселяемые жильцы получат ту же жилую площадь, "метр в метр, с таким же количеством комнат". Очередникам, по словам мэра, в процессе расселения будет предложена новая квартира по социальным нормам предоставления жилья.

Рассказал Собянин и о качестве будущего жилья. По его словам, дома будут строить из современных материалов по современным проектам.

"Из монолитных конструкций или панелей. Простоят как минимум лет сто. Строительство домов из старых панельных серий в городе запретили", - напомнил мэр.