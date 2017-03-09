Обвиняемый в убийстве россиянки турок получил два пожизненных срока

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Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Турции Аталая Филиза, обвиняемого в убийстве россиянки Елены Радчиковой. Его признали виновным в убийстве двух человек при отягчающих обстоятельствах. Убийца получил два пожизненных срока.

Обвиняемого в убийстве россиянки Елены Радчиковой гражданина Турции Аталая Филиза приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.

По данным телеканала Haber Turk, Филиз был признан виновным в убийстве двух человек при отягчающих обстоятельствах. Убийцу приговорили к двум пожизненным срокам.

В сентябре 2013 года Филиз застрелил в Анкаре гражданку России Елену Радчикову и ее друга, сына генерал-майора ВВС Турции Гёктуга Демирарслана. Причиной убийства называли "неразделенную любовь".

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