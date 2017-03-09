9 марта стал самым теплым днем с начала года в Москве

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Согласно данным базовой столичной метеостанции, четверг стал самым теплым днем с начала года в Москве. В 11 часов утра столбики термометров показали 5,9 градуса тепла. Предыдущий максимум был зафиксирован в первый день весны и составлял плюс 5,7 градуса.

Четверг 9 марта стал самым теплым днем с начала 2017 года в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр России со ссылкой на данные базовой столичной метеостанции на ВДНХ.

Синоптики отметили, что в 11 часов утра столбики термометров показали 5,9 градуса тепла. До этого температурный максимум был зафиксирован 1 марта и составлял плюс 5,7 градуса, передает "Русская планета".

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркивал, что весна в Москве наступила раньше обычного времени. По его словам, погода в столице соответствует началу апреля.

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