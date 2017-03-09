Треть россиян используют для покупок только наличные
Треть россиян до сих пор расплачивается за покупками только наличными. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Банковские карты более всего популярны у жителей мегаполисов.
Для 32% россиян наличные остаются приоритетным способом оплаты. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как сообщает "МИР 24", только 1% опрошенных заявили, что предпочитают безналичные платежи. В равной степени наличные и безналичные способы оплаты используют 26% россиян.
Доля россиян старше 60 лет, которые всегда совершают наличные расчеты, составляет чуть более 50%, а среди 18-24-летних – только 17%, среди жителей сел – 43%, а среди москвичей и петербуржцев –14%.
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