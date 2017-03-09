14:52, 09 марта 2017

Треть россиян используют для покупок только наличные

Теги:  Экономика  деньги  вциом

Треть россиян до сих пор расплачивается за покупками только наличными. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Банковские карты более всего популярны у жителей мегаполисов.

Для 32% россиян наличные остаются приоритетным способом оплаты. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает "МИР 24", только 1% опрошенных заявили, что предпочитают безналичные платежи. В равной степени наличные и безналичные способы оплаты используют 26% россиян.

Доля россиян старше 60 лет, которые всегда совершают наличные расчеты, составляет чуть более 50%, а среди 18-24-летних – только 17%, среди жителей сел – 43%, а среди москвичей и петербуржцев –14%. 

Читайте также:

Российские пенсионеры получат карту "Мир" к июлю 2020 года

МВД задержало хакеров, похитивших из банков более 100 млн рублей

Россияне не смогут купить алкоголь и табак по продовольственным карточкам

Другие новости

В других СМИ