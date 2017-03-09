Китай хочет бороться с засухой водой из Байкала

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Китайские ученые предложили построить водопровод от озера Байкал до провинции Ганьсу, где существует проблема засухи и нехватки питьевой воды.

Эксперты из Института планирования и дизайна городов Китая предложили выкачивать воду из Байкала для борьбы с засухой в северной провинции Ганьсу.

«Дефицит воды тормозит экономическое развитие региона, где в прошлом году выпало не более 380 миллиметров осадков. Строительство трубопровода длиной 1720 километров, через который в город Ланьчжоу будет поступать вода из Байкала, позволит улучшить экологическую обстановку на северо-западе Китая», - цитирует «Лента.ру» издание Gizmodo.

Мнение российских ученых по этому вопросу разнятся. Одни считают, что транспортировка пресной воды из Байкала экономически невыгода. Другие утверждают, что Россия обладает большими водными запасами, которые может продавать.