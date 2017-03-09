Путин снял с должностей 10 генералов МВД, СКР и ФСИН

Теги: Общество путин фсин мвд скр

Владимир Путин снял со своих должностей ряд высокопоставленных сотрудников силовых структур. В частности, он отправил в отставку 10 генералов МВД, ФСИН и СКР.

Президент России Владимир Путин освободил от своих должностей 10 генералов МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также Следственного комитета России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, Путин освободил от должности начальника управления на транспорте МВД по Приволжскому округу генерал-лейтенанта полиции Владимира Берглезова, первого заместителя начальника Московского университета внутренних дел, генерал-майора полиции Сергея Жевлаковича, главу ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова, начальника Управления МВД по Вологодской области, генерал-майора полиции Виталия Федотова, а также главу ГУ МВД по Нижегородской области, генерал-лейтенанта полиции Ивана Шаева.

Кроме того, глава государства отправил в отставку начальника управления ФСИН по Саратовской области, генерал-майора внутренней службы Александра Гнездилова, начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН, генерал-майора внутренней службы Александра Новикова и главу УФСИН по Республике Мордовия генерал-майора внутренней службы Рамазана Ягьяева.

Также своих должностей лишились глава СУ СКР по Приморью генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий и старший следователь по особо важным делам при председателе СКР, генерал-лейтенант юстиции Александр Филин.