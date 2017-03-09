Нетаньяху на встрече с Путиным отметил вклад России в борьбу с терроризмом

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил серьезном прогрессе в борьбе с исламским терроризмом за последний год. Глава израильского правительства отметил вклад России в общий успех на этом направлении.

Россия внесла большой вклад в прогресс, который наблюдается в борьбе с исламским терроризмом в последний год. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Нас объединяет совместная борьба с исламским террором. В последний год мы видим серьезное продвижение в борьбе с радикальным исламским суннитским террором под руководством ИГИЛ и "Аль- Каиды" (обе организации запрещены в нашей стране - прим. ред.) и Россия внесла большой вклад в результаты этого продвижения", - передает его слова ТАСС.

По данным "Интерфакс", израильский премьер выразил опасения в связи с возможным замещением суннитского терроризма на Ближнем Востоке шиитским. При этом Нетаньяху отметил роль Ирана в подобном замещении.

"Нам бы не хотелось, чтобы радикальный исламский суннитский террор был бы сменен радикальным исламским шиитским террором под руководством Ирана", - заявил он.

Нетаньяху напомнил, что евреи в скором времени будут отмечать праздник Пурим, посвященный событиям, произошедшим в Древней Греции, когда еврейский народ пытались уничтожить. По словам израильского премьера, Иран в настоящее время пытается продолжить эти попытки. При этом он отметил, что у евреев теперь есть свое государство и армия, и они способны себя защитить, однако шиитский терроризм представляет опасность для всего мира.

Президент России, в свою очередь, ответил, что события, в память о которых празднуется Пурим, произошли в V веке до нашей эры, и нынешнее время отличается от того периода.

"Мы живем уже в другом мире, но давайте сейчас об этом поговорим", - сказал Путин.

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