ФСО опровергла проникновение феминисток в Кремль 8 марта

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В Федеральной службе охраны заявили, что они не зафиксировали посторонних людей на охраняемых объектах в минувшую среду. Ранее в интернете появилась фотография с изображением феминисток, которые якобы залезли на одну из башен Кремля.

Федеральная служба охраны России опровергла проникновения посторонних людей на территорию Кремля 8 марта. Об этом сообщает "Интерфакс". В среду в интернете появилась фотография с изображением акции феминисток, которые якобы залезли на одну из башен Кремля.

"Мы заявляем, что на охраняемые ФСО объекты, проникновений не было", - сказал руководитель Центра по связям с прессой и общественностью службы Александр Рясков. Кроме того, он посоветовал обратиться к фотографам, которые смогли бы оценить достоверность этого снимка.

Ранее "Ридус" сообщал о том, что в среду около Кремля в столице была задержана группа феминисток за проведение несанкционированной акции. Они растянули плакат с лозунгом: "200 лет мужчины у власти. Долой" и затем зажгли файеры.

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