В Москве 9 марта установлен новый температурный рекорд

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10:00
Голосование. Кто выиграет суд в Гааге?
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14:40 Шпионаж
Лавров пошутил про доступ хакеров к его телефону
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15:00 Мэр Москвы
Собянин озвучил основные гарантии при расселении хрущевок
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13:39 Политика
Путин поддержал ужесточение наказания за склонение детей к суициду
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12:31 Происшествие
Жену Караченцова лишили прав за вождение в нетрезвом виде
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12:15 Происшествие
В Крыму нетрезвая полицейская насмерть сбила велосипедистку
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