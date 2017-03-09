16:19, 09 марта 2017

В Москве 9 марта установлен новый температурный рекорд

Теги:  москва  весна  Погода

В Москве температура воздуха 9 марта достигла 9,7 градусов тепла. Таким образом, побит рекорд, который был установлен ровно два года назад.

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