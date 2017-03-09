Испанский школьник раздал одноклассникам сбережения дедушки

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В Испании щедрый школьник поделился с одноклассниками семейными сбережениями на сумму 10 тысяч евро, которые его семья копила на медицинское оборудование.

В испанском городе Кальдес-де-Монтбуй десятилетний школьник раздал одноклассникам 10 тысяч евро (более 600 тысяч рублей), которые его дедушка копил на лекарства и медицинское оборудование.

"Во время обеденного перерыва учителя обратили внимание на то, что сразу у нескольких детей при себе были банкноты в 100 евро. Дети рассказали, что деньги им дал одноклассник, который сразу же во всем признался", - сообщает Daily Mail.

Школьным учителям пришлось создать обсуждение в WhatsApp, чтобы родители вернули деньги.

"Если вашему ребенку достались эти деньги, пожалуйста, свяжитесь со школой. Необходимо вернуть более 10 000 евро. Просим войти в положение. Это не шутка", - говорится в сообщении учителей.

Издание сообщает, что большую часть денег удалось вернуть, но дети все-таки успели потратить часть из них на сладости и наклейки.