В Сети появилось видео массовой драки на могиле Тараса Шевченко

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Две группы украинских активистов подрались на могиле Тараса Шевченко. По предварительным данным, в потасовке участвовали около 50 человек. В интернете появилась видеозапись данного конфликта.

На могиле украинского поэта Тараса Шевченко в день его рождения подрались две группы активистов. Об этом сообщает местный портал "Про все". В интернете опубликована видеозапись данного конфликта.

По предварительным данным, в драке участвовали около 50 человек. Активисты "Гражданского корпуса" и "Свободы" пытались помешать представителями партии "Украинский выбор" возложить цветы к памятнику, в результате чего и началась потасовка.