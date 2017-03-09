Пенсионер совершил самоубийство на балконе дома на юге Москвы

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СКР проводит проверку по факту обнаружения тела пожилого мужчины на балконе жилого дома в районе Царицыно. По предварительной информации, он совершил самоубийство. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следователи проводят проверку по факту самоубийства пожилого мужчины на юге Москвы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Вечером 7 марта на балконе жилого дома, расположенного по улице Бакинской в городе Москве, родственница обнаружила тело мужчины 1943 года рождения. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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