Путин рассказал о снижении числа особо тяжких преступлений

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Число тяжких и особо тяжких преступлений в России продолжает снижаться. Об этом в четверг заявил Владимир Путин на расширенной коллегии МВД. Тем не менее, по словам президента, органы внутренних дел не в полной мере используют свой потенциал. Так, почти половина правонарушений остаются нераскрытыми. Особенно острой остается проблема коррупции, экстремизма, а также киберугроз.

Расширенная коллегия МВД традиционно проводится в начале года. Вместе с президентом руководящий состав силовиков; подводятся итоги, ставятся новые задачи. Смертность на дорогах уменьшилась на треть. Но 20 тысяч погибших ежегодно - это все равно слишком много. Удалось добиться снижения преступности среди несовершеннолетних на 13 процентов. Особое внимание сейчас нужно уделить информационной среде. Через интернет распространяется насилие, ксенофобия, экстремизм. Есть и еще одна угроза, особенно опасная для молодого поколения - пропаганда суицида, передает "ТВ Центр".

"Преступники, а иначе их не назовешь, прежде всего, нацелены на подростковую и молодежную аудитории, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов", - заявил Путин.

Еще одна острая тема - коррупция. В прошлом году был задержан ряд высокопоставленных сотрудников. Самый громкий скандал - арест по подозрению в получении взятки полковника Дмитрия Захарченко. У замначальника управления антикоррупционного главка дома нашли 8,5 миллиардов рублей.

"Эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг. Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы, повышенное внимание уделять укреплению служебной дисциплины среди личного состава. Требования к тем, кто претендует на руководящие должности, должны стать более жесткими", - отметил Путин.

В МВД ужесточили отбор для новых сотрудников. В прошлом году проверку не прошёл каждый седьмой кандидат. Усилен контроль за руководящим составом.

"Даже один факт предательства интересов службы бросает тень на весь коллектив, во многом дискредитирует работу честных и добросовестных полицейских. С этим негативным явлением мы вели и будем вести бескомпромиссную борьбу. И, несмотря на имиджевые потери, скрывать от общественности такие случаи не намерены", - заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

В целом тенденции 2015 года сохраняются - в России становится безопаснее, но чтобы двигаться дальше, необходимо использовать весь потенциал. За силовую составляющую теперь отвечает Росгвардия, а вот с миграцией и незаконным оборотом наркотиков борются в МВД. Теперь необходимо наращивать взаимодействие.

"Эти преобразования прошли фактически безболезненно для соответствующих направлений работы. В МВД остались свои, так назовём, силовые структуры, призванные обеспечивать оперативную деятельность, но значительный объём работы всё-таки проводится Росгвардией. Мне бы очень хотелось, чтобы это взаимодействие сохранилось, но мы не наблюдали бы роста этой силовой составляющей", - указал Путин.

На коллегии МВД не только обсуждали достижения, но и показали перспективные разработки. На стендах опытные образцы экипировки и вооружения.

Образцы формы, созданной по системе "кокон". Она подразумевает универсальную основу - брюки, майка, куртка и так далее. Но для каждого подразделения предусмотрен свой обвес – например, у сотрудников патрульной службы - видеорегистраторы, а для спецотрядов своё вооружение – гранаты светошумовые и газовые, средства для остановки автомобилей или автомат Калашникова, оснащённый прицелом, глушителем и фонариком.

По словам президента, преобразования в МВД должны повысить качество работы. Ведь от того, как силовики выполняют свои обязанности, зависит отношение людей к власти.

Никита Васильев, Адрей Пашутин, Иван Перминов, "ТВ Центр".