Лавров призвал Киев прекратить блокаду Донбасса

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Россия и Германия выступают за необходимость прекратить нарушения режима перемирия в Донбассе. Об этом заявил в четверг Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриелем. Конфликт на юго-востоке Украины стал одной из главных тем встречи. Лавров сообщил, что Москва также рассчитывает на ускорение работы над дорожной картой по урегулированию ситуации в Донбассе и призывает Киев сделать все возможное, чтобы прекратить блокаду.

Всю неделю село Коминтерново подвергается обстрелам, но последний оказался особенно разрушительным, передает "ТВ Центр". Поврежден распределительный газопровод – без газа остались больше 100 частных домов. Каждое утро жители Донецка, Докучаевска, Ясиноватой и множества других населенных пунктов вынуждены собирать такой урожай – что с ним делать люди не знают.

В Луганской народной республике ВСУ и украинские нацбатальоны за последние сутки нарушали режим тишины 14 раз: применялось не только стрелковое оружие, но и минометы, БМП и даже танки.

Разрешение вновь вспыхнувшего военного кризиса на востоке Украины стало одной из центральных тем, которые обсудили министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. До приезда в Москву новый руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ посещал зону вооруженного конфликта. Мог лично убедиться – как бы сильно Киев не старался выставить себя жертвой – украинская сторона нарушает Минские договоренности. Министры сошлись во мнении – урегулирование ситуации невозможно без создания зон безопасности, отвода тяжелых видов вооружений, снятия товарной блокады, из-за которой сама же Украина теряет до 150 миллионов долларов ежемесячно.

"Мы, насколько я понял, едины в том, что нынешняя блокада Донбасса, которую устраивают представители националистических, если не сказать нацистских, батальонов и различных организаций - неприемлемы. Мы призываем украинское руководство применить все свои возможности для того, чтобы эту блокаду прекратить", - заявил Лавров.

Москва и Берлин выступают за усиление роли специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Наблюдатели практически ежедневно бывают на линии соприкосновения, посещают обстрелянные населенные пункты. Но количество персонала необходимо увеличить, чтобы мониторинг велся 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

"К сожалению, с самыми разными обоснованиями, несмотря на повторяемые договоренности, не соблюдаются даже минимальные стандарты прекращения огня – отвод тяжелых вооружений, гуманитарная помощь, доступ "Красного креста", обмен пленными. Вот это минимальные предпосылки для того, чтобы политический процесс шел успешно", - отметил Габриэль.

И все же под занавес пресс-конференции Сергей Лавров рассказал журналистам, что видит определенные позитивные сдвиги в оценке реальной ситуации зарубежными партнерами.

"Вчера, правда, представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос, сказал, что Минские договоренности должны выполнять все стороны. Это, я считаю, огромный прогресс. Он добавил: "Включая Россию". Ну, как говорится, это инерция. Выполнять-то, прежде всего, должны стороны, которые противостоят друг другу. Это Донбасс и украинское правительство", - отметил Лавров.

Теперь важно, чтобы Украина верно поняла этот прозрачный намек Вашингтона – к сигналам Госдепа США в Киеве обычно прислушиваются.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".