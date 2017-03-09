МИД: размещение ПРО США в Южной Корее грозит гонкой вооружений

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Размещение ПРО США в Южной Корее может спровоцировать гонку вооружений в регионе и осложнить решение корейской проблемы. Об этом сообщили в четверг в МИД России. В южнокорейском Минобороны ранее отмечали, что американский комплекс предназначен для защиты страны от ракетно-ядерной угрозы со стороны Пхеньяна.

Департамент информации и печати МИД России в четверг прокомментировал начало размещения на территории Южной Кореи американских комплексов ПРО. В ведомстве указали, что такое развитие событий чревато серьезными негативными последствиями для международной и региональной стратегической стабильности.

"В АТР, где и так сложилась непростая ситуация в сфере безопасности, появляется новый деструктивный фактор, способный дополнительно осложнить решение ядерной и других проблем Корейского полуострова, спровоцировать в регионе гонку вооружений, в том числе ракетных", - сообщили в МИД России.

7 марта стало известно, что США приступили к развертыванию системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Это произошло на следующий день после запуска КНДР четырех баллистических ракет, три из которых упали в экономической зоне Японии.

Со своей стороны власти КНДР заявили, что целью испытаний была отработка потенциальных ударов по американским военным объектам на территории Японии. Токио, Вашингтон и Сеул выразили готовность сотрудничать с Москвой и Пекином в решении проблемы Пхеньяна.